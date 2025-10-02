Isabel Carrasco jurará como secretaria de Salud de la Municipalidad de San Pedro y pasará así de directora del Hospital Emilio Ruffa a máxima autoridad sanitaria en el gabinete de Cecilio Salazar.

La médica pediatra, que llegó en junio del año pasado al Hospital para reemplazar a Daniel Alberro, confirmó a La Opinión que asumirá como secretaria e informó que la Dirección del nosocomio todavía no tiene definición formal.

Este miércoles, cuando el área ya había quedado acéfala porque entró en vigencia la renuncia que María Vargas presentó antes de las elecciones, Isabel Carrasco se reunió con Cecilio Salazar.

"Le expliqué al intendente mi proyecto de salud pública. Es un escenario difícil, pero hay mucho por hacer", dijo la nueva secretaria a La Opinión este jueves.

Carrasco espera volcar en la Secretaría su experiencia, que ya había comenzado a mostrar cambios en el Hospital, al que seguirá de cerca. En el nosocomio, además del director, habrá cambios en la jefatura de Personal.

Hermana del jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco, la ahora secretaria de Salud es pediatra y neonatóloga, graduada en la Universidad de Buenos Aires en 1999.

Trabajó en Pami antes de arribar al Gobierno local y vivió en Río Gallegos,Santa Cruz, donde fue jefa del Departamento Materno Infantil del Hospital Regional y directora provincial de Maternidad e Infancia durante la gestión de Alicia Kirchner.

