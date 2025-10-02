El miércoles por la tarde, el Club Náutico hizo entrega de un reconocimiento a los palistas Gonzalo Carreras y a Lorenzo y Gonzalo Sosa Velázquez tras su buen desempeño en los últimos torneos internacionales.

El olímpico baraderense compitió en el Sudamericano y Panamericano en Paraguay y obtuvo la medalla de oro en K4 1000 metros y K4 500 metros. También se trajo la presea de plata en K2 500 metros.

Por el lado de los hermanos Sosa Velázquez, vienen de brillar en los Olympic Hopes de República Checa. Los mellizos obtuvieron la plata en los 1000 metros de K2 mientras que consiguieron el decimosegundo puesto en K2 500 metros.

La ceremonia la encabezó el Comodoro del club, Mauricio Gugger, acompañado de la subcomisión de canotaje. También estuvieron presentes integrantes del Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro, quienes hicieron entrega de un presente.

