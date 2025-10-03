Noah, el nene que sufrió quemaduras de gravedad en gran parte de su cuerpo tras una explosión en un zanjón, fue derivado a una sala intermedia para continuar con su tratamiento.

Ads

Allegados informaron que el niño evoluciona día a día, pero que necesita diversos elementos, cuyos valores superan el millón de pesos.

En el presupuesto entregado a la familia se detalla el costo de casa prenda: compress, ordenador cicatrizal rígido transparente para rostro, $ 578.300; camiseta elástica compress mangas largas, $ 158.600; pantalón elástico compress hasta los tobillos, $ 153.300; par de medias elásticas, $ 80.000; par de guantes hasta las muñecas, $ 213.800.

Ads

El precio de cada elemento tiene una duración estimada de diez días, es decir, que al pasar esa cantidad de tiempo el costo podría aumentar, dependiendo de los precios del mercado ortopédico.

"La situación es complicada porque Noah necesita más de un par de cada cosa para utilizar a diario", expresó Yamila, una amiga cercana a la madre del pequeño.

Informó que buscarán pedir ayuda en la Municipalidad y que, por el momento, reunirán fondos a través del alias: Noahali.2017, a nombre de Irma Teresa Currado.

Ads

Irma, madre de Noah, compartió esta foto junto al pequeño.

"¡Lo bueno es que ahora vamos a poder visitarlo! Agradecemos profundamente las oraciones y seguimos solicitando que lo tengan presente en ellas. Ya dimos un paso adelante en este largo proceso", expresó la mujer.

El niño de siete años fue derivado al Hospital de Pediatría Garrahan, luego de que médicos de la Guardia Pediátrica del Emilio Ruffa constataran que la explosión de un aerosol le quemó el 60 % de su cuerpo y le comprometió las vías respiratorias.

Puede interesarte