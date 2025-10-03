Noah dio un paso adelante en su recuperación, pero necesita insumos valuados en más de un millón de pesos
El niño que sufrió quemaduras graves tras una explosión fue derivado a una sala intermedia y podrá recibir visitas. Su familia necesita reunir fondos para comprar prendas médicas especiales, cuyo valor supera el millón de pesos. Reciben donaciones a través del alias Noahali.2017.
Noah, el nene que sufrió quemaduras de gravedad en gran parte de su cuerpo tras una explosión en un zanjón, fue derivado a una sala intermedia para continuar con su tratamiento.
Allegados informaron que el niño evoluciona día a día, pero que necesita diversos elementos, cuyos valores superan el millón de pesos.
En el presupuesto entregado a la familia se detalla el costo de casa prenda: compress, ordenador cicatrizal rígido transparente para rostro, $ 578.300; camiseta elástica compress mangas largas, $ 158.600; pantalón elástico compress hasta los tobillos, $ 153.300; par de medias elásticas, $ 80.000; par de guantes hasta las muñecas, $ 213.800.
El precio de cada elemento tiene una duración estimada de diez días, es decir, que al pasar esa cantidad de tiempo el costo podría aumentar, dependiendo de los precios del mercado ortopédico.
"La situación es complicada porque Noah necesita más de un par de cada cosa para utilizar a diario", expresó Yamila, una amiga cercana a la madre del pequeño.
Informó que buscarán pedir ayuda en la Municipalidad y que, por el momento, reunirán fondos a través del alias: Noahali.2017, a nombre de Irma Teresa Currado.
"¡Lo bueno es que ahora vamos a poder visitarlo! Agradecemos profundamente las oraciones y seguimos solicitando que lo tengan presente en ellas. Ya dimos un paso adelante en este largo proceso", expresó la mujer.
El niño de siete años fue derivado al Hospital de Pediatría Garrahan, luego de que médicos de la Guardia Pediátrica del Emilio Ruffa constataran que la explosión de un aerosol le quemó el 60 % de su cuerpo y le comprometió las vías respiratorias.
