El otro prófugo de la Justicia que está acusado en el caso de abuso sexual denunciado por una joven de 16 años que fue atacada en la zona de islas frete a Baradero también se comunicó con La Opinión para decir que no tiene "nada que ver" con el hecho, aunque su situación es comprometida.

Ads

Al igual que Lautaro Casas, que se comunicó con este medio desde su escondite, el evadido de la UP 11 Ariel Ferreyra, apodado "Zanahoria", mantuvo un contacto vía mensajes con periodistas de La Opinión.

Ferreyra no regresó a la cárcel tras una salida transitoria y desde entonces es buscado por la policía. Además, tiene orden de detención por intento de homicidio tras disparar con un arma de fuego a un primo en la zona de islas.

Ads

Todo eso ocurrió durante los primeros días de septiembre, antes de que Casas llegara a la UP 11 proveniente de la cárcel de Mercedes y se escapara a los pocos días.

De la misma manera que Casas, Ferreyra negó su participación en el caso de abuso y dijo que no conoce al otro acusado. Su situación es comprometida porque está señalado con nombre y apellido desde el primer momento como el principal sospechoso.

Ads

"Yo sí le debo a la Justicia, pero de otro caso, que es de robo, no de esta causa", dijo Ferreyra. "Estoy consciente de lo que está pasando, pero yo no fui", agregó.

El caso de abuso ocurrió el sábado 27 de septiembre por la mañana. La víctima y su novio habían ido a pasar el fin de semana al rancho de la isla del padre de ella. En el momento del hecho, el joven había ido hasta la costa a buscar víveres y ella quedó sola.

Dos personas irrumpieron en el lugar y la atacaron. La amenazaron con armas blancas y le pegaron para luego someterla sexualmente. Ella se defendió, los golpeó y los mordió, tras lo que huyeron.

Ads