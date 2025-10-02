Los trenes que unen San Pedro con Retiro presentan una considerable demora en los últimos días, principalmente cuando circulan por los puentes que están en observación.

Tras el temporal de mayo de este año y la inundación de los valles de los ríos Areco y Arrecifes, y el arroyo El Tala en sus desembocaduras, se habría afectado la estructura de los viaductos del ferrocarril Mitre.

Esto ha llevado a que los convoyes que se dirigen hacia Rosario, Córdoba y Tucumán circulen con precaución máxima al atravesar estos sitios.

De hecho, el Gobierno nacional, a través de la empresa Ferrocarriles Argentinos, llamó a licitación para que, en el máximo de 30 días, la empresa adjudicataria presente un informe para saber cuál es la estabilidad de las bases.

Pero esto no es todo. Pasajeros del tren que en la noche de este lunes 29 viajaban desde Buenos Aires padecieron un retardo inusitado. La formación que debió salir a las 19.30 desde el andén 1 de Retiro lo hizo a las 20.10 y arribó a San Pedro a la 1.05, es decir dos horas después.

Se tuvo conocimiento que a la altura de la estación Belgrano R, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), hubo un desperfecto en las vías.

Pero esto no fue todo, otro de los inconvenientes que se presentaron en el recorrido —y continuarán presentándose por un tiempo más prolongado— fue el lento tránsito a partir de Baradero. Para unir la ciudad vecina y Río Tala el tren demoró una hora, entre las 23.40 y las 0.40.

De acuerdo a la licitación, los trabajos de campo se realizarán a lo largo de la traza, en los puentes ubicados en los kilómetros 127,739 (río Areco); 156,180 (río Arrecifes) y 157,350 (arroyo El Tala).

El plazo máximo previsto para la ejecución de los trabajos será de 90 días corridos. Habrá 15 días para las tareas de inspección, 25 días para la evaluación y el diagnóstico, y 50 días para la intervención.

Por lo tanto, el viaje en tren hacia y desde Retiro no será placentero. Por el contrario, habrá que tomarse una buena dosis de paciencia para emprenderlo.