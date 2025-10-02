Luego de que vecinos del barrio Banfield manifestaran su preocupación respecto del estado de deterioro de las hamacas, toboganes y demás elementos de la plaza, los sampedrinos se unieron al reclamo en las redes sociales.

Ads

“Siempre lo mismo, no cuidan nada”, lamentó Cristina, quien además propuso que los padres de quienes vandalizan deberían pagar los daños.

“Les ponen una plaza, la sociedad no la cuida y después reclaman. Así no hay presupuesto que alcance ni forma de invertir en salud o educación”, expresó Danilo.

Ads

Justo fue más tajante: "Esta gente que rompe todo no sirve para la humanidad. ¿Saben por qué lo hacen? Porque en San Pedro, y en toda la Argentina, se perdió el respeto".

"Les dan todo para que los chicos tengan donde jugar, pero hay gente que rompe todo. No agradecen nada", comentó María, mientras que Pablo fue directo: “En todas las plazas pasa lo mismo. Hay muchas lauchas que salen de noche y rompen todo”.

Ads

“Esto ya no tiene solución”, opinó Benjamín. “Si lo arreglan, lo vuelven a romper. Es un problema cultural: hay gente que no respeta nada”.

Nahiara no se quedó atrás: "Gente sucia, mal educada y agresiva. Como no les cuesta nada, se dedican a romper todo. No es solo esa plaza. Vayan a la de Los Aromos: está llena de vidrios, toda rota. En el Paseo Público también rompieron los focos del camino".

Rubén advirtió: “Después se quejan si les ponen rejas y candados”. Y Vani cerró con una frase que muchos repiten: “Si no cuidan, nunca van a tener nada en condiciones”.

Ads

"Paso todos los días por ahí”, contó Sole. “Hasta el año pasado llevaba a mi nene al jardín. Comen y tiran todo al piso, habiendo cestos de basura. A la tarde-noche entrenan patín y están todos con el equipo de mate… ensucian todo. No les importa nada y después se quejan".

Colo agregó: “La placita la limpian siempre, pero va gente con criaturas, hacen picnic y dejan todo tirado. La usan, pero no la cuidan”.

“El domingo pasé como a las 20.00 y no se imaginan la cantidad de familias con nenes andando en patines o rollers”, relató Juana. “Pero también hay que ver la mugre que dejan. Y ojo, no defiendo a nadie, porque los que destrozan todo son los grandes que se meten de noche”.

“También pasa en la plaza del Barrio Obrero”, dijo Patricia. “¡Los juegos están todos rotos!”. Para Mónica, el problema empieza en casa: “Esto no debería estar pasando si los padres pusieran su granito de arena y no dejaran que sus hijos rompan los juegos. Lo disfrutan nenes más chicos, hermanos, sobrinos, pero va en cada uno. Mientras tanto, todo termina destruido”.

Zulma señaló a los adultos responsables: “Todas las plazas están en condiciones lamentables por culpa de los nenitos o más bien de los padres que los dejan hacer cualquier cosa”.

“Siempre es lo mismo. Las madres se ponen a chusmear y no miran a los nenes”, dijo Chola. “No se puede ni pasar del olor a pis que hay”.

Roberto expresó su preocupación: “Todos esos ladrones y drogados que andan de noche rompen los juegos de los nenes. Deberían estar presos”.

“No sé para qué reclaman si después se lo roban o no cuidan nada”, opinó Iván. Y Anita aportó una idea “¡Pongan un potrero! Evidentemente, lo que no cuesta, no se cuida”.

Evelyn, por su parte, se mostró preocupada por la exposición de los más chicos: “Ya son adolescentes, prácticamente adultos, los que hacen vandalismo. Incluso cuando llevamos a los chicos al jardín, tenemos que bancarnos a los pibes malos fumando y gritando cosas que no son para el oído de los nenes”.