Un niño de 11 años sufrió un accidente de tránsito este miércoles por la tarde, alrededor de las 16.00, luego de cruzar el semáforo de 3 de febrero y Sarmiento.

El hecho sucedió cuando el pequeño, que circulaba en bicicleta, cruzó en dirección a la avenida Sarmiento y un auto que pasó por su lado le rozó la rueda haciéndolo caer al pavimento.

“El conductor, que iba usando celular mientras manejaba, no se detuvo después de que mi hijo se cayera”, cuestionó la mamá del niño ante La Opinión.

El pequeño sufrió raspones en sus rodillas y fue rápidamente socorrido por un grupo de mujeres que salían del Centro de Jubilados, ubicado en inmediaciones de la zona del accidente.

La madre del niño informó que afortunadamente su hijo no sufrió heridas graves, pero lamentaba mucho la situación ocurrida.

“Me da mucha rabia que ni siquiera se haya detenido a ver si el nene estaba bien. ¿Y si en este accidente él se quebraba o pasaba algo más?”, dijo.

“No pedimos nada. No hice la denuncia, nada porque él está bien. Solamente hacer el descargo de que está persona se fue dejándolo", señalo y agregó: "Cómo iba usando el celular, capaz que hasta ni cuenta se dio que lo dejó, lo cual es gravísimo también”.

