Cuenta DNI: octubre tendrá dos días con beneficios en gastronomía por el Día de la Madre
La billetera virtual del Banco Provincia presentó las promociones, que en esta ocasión se orientan a la celebración especial. En cuanto a los productos cárnicos, será un día en el mes. En comercios sigue el pago en tres cuotas con tarjetas de crédito adheridas a la app.
Cuenta DNI lanzó las promociones para octubre, con una de carácter especial para celebrar el Día de la Madre. En cuanto a los descuentos en carnicerías, nuevamente retornará a sólo un día en el mes.
El 30 % de descuento en gastronomía (restaurantes) para el Día de la Madre se ofrece para el sábado 18 y el domingo 19, con tope de $ 8.000 por persona, que equivalen a $ 26.700 en consumos.
Respecto al beneficio en carnicerías, pollerías y pescaderías, será el sábado 11, con el 35 % de descuento y un tope de $ 6.000 por persona que se alcanzan con $ 17.000 en consumos
El resto de la oferta es la siguiente:
Comercios de cercanía: 20 % de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.
Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos): tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o MasterCard vinculadas en la app en comercios adheridos.
