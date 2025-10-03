Cuenta DNI lanzó las promociones para octubre, con una de carácter especial para celebrar el Día de la Madre. En cuanto a los descuentos en carnicerías, nuevamente retornará a sólo un día en el mes.

Ads

El 30 % de descuento en gastronomía (restaurantes) para el Día de la Madre se ofrece para el sábado 18 y el domingo 19, con tope de $ 8.000 por persona, que equivalen a $ 26.700 en consumos.

Respecto al beneficio en carnicerías, pollerías y pescaderías, será el sábado 11, con el 35 % de descuento y un tope de $ 6.000 por persona que se alcanzan con $ 17.000 en consumos

Ads

El resto de la oferta es la siguiente:

Comercios de cercanía: 20 % de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que se alcanza con $ 20.000 en consumos.

Ads

Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).

Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Ads

Comercios de cercanía (no alimentos): tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o MasterCard vinculadas en la app en comercios adheridos.