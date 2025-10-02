Desde este jueves, el Círculo Médico de San Pedro retomó la atención a afiliados de la obra social Unión Personal y la prepaga Accord Salud, ambas dependientes del sindicato UPCN.

La asociación que nuclea a los profesionales de la salud local informó que "se ha reanudado la cobertura en atención y prestaciones", tras el corte que informaron el lunes.

La suspensión estaba relacionada con la falta de pago de prestaciones practicadas desde junio y en reclamo de la apertura de un canal de diálogo para regularizar la situación.

