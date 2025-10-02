Pizzas a beneficio del Refugio San Pedro
El Refugio San Pedro organiza una venta de pizzas para este sábado 4 de octubre. Cada pizza tiene un valor de 7 mil pesos y se retiran por el Bar Plaza. Todo lo recaudado será para los perros del refugio. Interesados en encargar pueden comunicarse al 3329 400678.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión