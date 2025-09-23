Mañana accidentada. Precaución en el trayecto de la Ruta 9 entre San Pedro y el puente de Río Tala, sobre el carril rápido de Rosario a Buenos Aires por el vuelco de un camión cargado con carne.

Ads

El Basural, entre la falta de mantenimiento y la deuda del Municipio con el responsable de la tarea

Se realizaba anoche la autopsia al hombre hallado sin vida en la plaza del barrio Los Aromos

Ads

Uno de los detenidos por el crimen del jubilado en Zárate estuvo vinculado al asesinato de Lalo Cantero

Buscan al conductor de una F-100 que le arrancó el guardabarros a otra camioneta

Ads

Camino a un nuevo aniversario, el club Náutico avanza con importantes obras en sus instalaciones

Trenes larga distancia: están a la venta los pasajes hacia Córdoba y Tucumán

La salud de Noah mejora y su familia agradece a todos los que ayudaron

Ads

En lo que va del año, habilitaron 49 comercios en San Pedro

Secuestraron una camioneta tras maniobras peligrosas a alta velocidad en el centro

¡Feliz primavera!: nos visitaron alumnos de la Casa del Niño Paula Albarracín

Copa País: San Pedro enfrentará mañana miércoles a General Alvear de Mendoza en los cuartos de final

Cierra el cronograma de pago a jubilados de ANSES con la mínima

Cobran quienes tengan DNI terminados en 9.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Santos Oscar Martínez a los 92 años

—------------------------------

CLIMA:

Parcialmente nublado con 20° de temperatura máxima, viento del sector Norte rotando al Este

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Emilio Frers 320

Boulevard Moreno 620

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.