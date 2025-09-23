Lo que importa - Martes 23 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera.
Mañana accidentada. Precaución en el trayecto de la Ruta 9 entre San Pedro y el puente de Río Tala, sobre el carril rápido de Rosario a Buenos Aires por el vuelco de un camión cargado con carne.
El Basural, entre la falta de mantenimiento y la deuda del Municipio con el responsable de la tarea
Se realizaba anoche la autopsia al hombre hallado sin vida en la plaza del barrio Los Aromos
Uno de los detenidos por el crimen del jubilado en Zárate estuvo vinculado al asesinato de Lalo Cantero
Buscan al conductor de una F-100 que le arrancó el guardabarros a otra camioneta
Camino a un nuevo aniversario, el club Náutico avanza con importantes obras en sus instalaciones
Trenes larga distancia: están a la venta los pasajes hacia Córdoba y Tucumán
La salud de Noah mejora y su familia agradece a todos los que ayudaron
En lo que va del año, habilitaron 49 comercios en San Pedro
Secuestraron una camioneta tras maniobras peligrosas a alta velocidad en el centro
¡Feliz primavera!: nos visitaron alumnos de la Casa del Niño Paula Albarracín
Copa País: San Pedro enfrentará mañana miércoles a General Alvear de Mendoza en los cuartos de final
Cierra el cronograma de pago a jubilados de ANSES con la mínima
Cobran quienes tengan DNI terminados en 9.
NECROLÓGICAS:
Santos Oscar Martínez a los 92 años
CLIMA:
Parcialmente nublado con 20° de temperatura máxima, viento del sector Norte rotando al Este
FARMACIAS DE TURNO:
Emilio Frers 320
Boulevard Moreno 620
www.laopinionsemanario.com.ar
