Trenes Argentinos Operaciones tiene en venta los pasajes de larga distancia de la línea Mitre para viajar a Córdoba, Tucumán y también Rosario.

Podrán adquirirse hasta el 31 de octubre, con un 10 % de descuento si el usuario está registrado en la página oficial https://webventas.sofse.gob.ar/ También se venden en las boleterías habilitadas, como la de San Pedro.

En este último caso, los horarios son:

*Lunes y jueves de 4:45 a 5:45, de 8 a 20, de 21:40 a 22:40 y de 23:15 a 0:15.

*Martes de 4:45 a 5:45, de 6 a 20 y de 21:40 a 22:40.

*Miércoles de 1 a 2, de 4:45 a 5:45, de 8 a 20 y de 21:40 a 22:40.

*Sábados de 1 a 2 y de 8 a 20.

*Domingos de 8 a 20.

Para realizar la compra en boleterías se deberá presentar el DNI original -físico o digital- o Pasaporte. En el caso de tratarse de pasajes para menores de 18 años edad, lo puede comprar la madre, el padre o tutor legal presentando la partida o acta de nacimiento del menor.

Los jubilados o personas pensionadas podrán acceder a un descuento del 40 % presentando DNI original y credencial de jubilación o el último recibo de sueldo.

Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Los servicios disponibles para el ramal Mitre, con llegada y salida desde Retiro, son los siguientes:

*El “Cordobés” pasa por San Pedro los días jueves y domingo a las 19,10 y llega a Córdoba a las 11,43 del día siguiente.

El regreso, los viernes parte a las 21,13 y se detiene en San Pedro a las 13,25 del sábado.

El costo del pasaje es de $ 16.600 en Primera y $ 20.000 en clase Pullman, tanto para ida como para la vuelta.

*El “Tucumano” pasa por San Pedro los días jueves y lunes a las 0,35 y llega a Tucumán a las 5,10 del día siguiente.

El regreso, los martes parte a las 21,30 y se detiene en San Pedro a las 2,14 del jueves. Y los viernes parte a las 21,30 y se detiene en San Pedro a las 2,14 del domingo.

El costo del pasaje es de $ 32.800 en Primera, $ 39.800 en clase Pullman y $ 111.300 en Camarote, tanto para ida como para la vuelta.

*El “Rosarino” corre todos los días y pasa por San Pedro a las 23,02, llegando a Rosario Norte a las 2,04. Luego parte desde Rosario a las 3,01 y pasa por nuestra ciudad a las 6,06 con destino final Retiro.

El costo del pasaje San Pedro-Retiro, los días lunes, martes, miércoles y jueves es de $ 5.400 en Primera y $ 6.400 en Pullman. Viernes, sábados y domingo es de $ 6.000 en Primera y $ 7.800 en Pullman.

Desde Rosario Norte el valor es el siguiente: martes, miércoles, jueves y viernes es de $ 5.400 en Primera y $ 6.400 en Pullman. Lunes, sábado y domingo, $ 6.000 en clase Primera y $ 7.800 en Pullman.