Desde la semana pasada el basural carece del mantenimiento habitual porque la empresa a cargo de esa tarea vía adjudicación municipal no se presentó con las máquinas a cumplirla.

Los motivos del parate estarían relacionados con los retrasos en el pago del canon al concesionario, que además reclama una redeterminación de precio. La última factura abonada fue por casi 12,5 millones de pesos, el 1 de septiembre.

La Municipalidad paga con dos meses de atraso, una situación que arrastra con otros proveedores y que en algunos casos es por un lapso y hasta un monto mayor.

“Habría que acercarse al basural para ver el abandono que hay en las calles, con desperdicios por todos lados, por un servicio que no lo presta más el concesionario por falta de pago de la Municipalidad”, fue el mensaje de un lector de La Opinión.

“En el basural hay lugares destinados a volcar basura y residuos que Ashira no levanta. Pero ahora está todo abandonado. Si no se soluciona pronto va a ser un problema mayor”, agregó José, quien acostumbra a trasladar desperdicios hasta el lugar.

Según el Decreto 168/25, el contrato del "Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Basural Municipal", administrado por Fausto Capre, socio de la empresa adjudicataria, expresa que el costo mensual es de $ 12.476.973,09.

La tarea de la firma es remover y cavar en el lugar para depositar los residuos, método simple —e inadecuado, por cierto— que durante décadas se aplica en el basural a cielo abierto que recoge los deshechos de unos 60 mil habitantes.

En lo que va del año han sido diversas las quejas. El basural a cielo abierto, ubicado a la orilla del río Baradero, se ha convertido en un símbolo de resignación para los vecinos que transitan por la zona.

La comunidad de alrededores no sólo clama por mejoras, sino también por un mantenimiento que permita una convivencia menos problemática con el lugar de disposición final de los residuos urbanos.

No pasó mucho tiempo desde que La Opinión reprodujo los videos que vecinos de La Tosquera, muchos de los cuales transitan por allí y otros recurren a remover la basura para encontrar algún elemento que permitan ser reutilizado, o algo para comer, que es lo más lamentable.

Hace tres meses dijeron que el basural estaba agarrando la calle y que, tras un reclamo, desde el Municipio le respondieron que no se hacían cargo de la problemática. “Pasen y vean que no mentimos”, expresaron en su momento ante una situación que se hacía insoportable, un panorama similar al que se presenta en estos días.