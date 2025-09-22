¡Feliz primavera!: nos visitaron alumnos de la Casa del Niño Paula Albarracín
Alumnos de La Casa del Niño Paula Alabarracín se acercaron este lunes por la mañana a la redacción de La Opinión & Sin Galera , junto a sus maestras, en el marco de los festejos por el Día de la Primavera. ¡Gracias por visitarnos!
