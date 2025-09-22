Personal de la Dirección de Tránsito secuestró este lunes por la madrugada una camioneta Volkswagen Amarok que fue detectada cuando hacía maniobras peligrosas a alta velocidad en el centro de la ciudad.

Ads

Agentes municipales del Centro de Monitoreo detectaron la situación en las cámaras de videovigilancia y alertaron a la policía sobre el riesgo que implicaba.

advirtieron la presencia de dos camionetas similares y un automóvil Volkswagen Vento que parecían estar corriendo picadas por Mitre y Pellegrini, a toda velocidad.

Ads

La policía logró interceptar al conductor de una de las camionetas, un joven que iba a bordo de una Volkswagen Amarok blanca, y secuestrar el rodado por infracción a las normas de tránsito.

El vehículo fue retenido de manera preventiva y puesto a disposición del Juzgado de Faltas municipal, donde el propietario deberá tramitar la restitución correspondiente.

Ads

Puede interesarte