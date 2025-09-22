Secuestraron una camioneta tras maniobras peligrosas a alta velocidad en el centro
Era conducida por un joven, que fue interceptado por la policía este lunes por la madrugada. El Centro de Monitoreo advirtió que tres vehículos corrían picadas por Mitre y Pellegrini.
Personal de la Dirección de Tránsito secuestró este lunes por la madrugada una camioneta Volkswagen Amarok que fue detectada cuando hacía maniobras peligrosas a alta velocidad en el centro de la ciudad.
Agentes municipales del Centro de Monitoreo detectaron la situación en las cámaras de videovigilancia y alertaron a la policía sobre el riesgo que implicaba.
advirtieron la presencia de dos camionetas similares y un automóvil Volkswagen Vento que parecían estar corriendo picadas por Mitre y Pellegrini, a toda velocidad.
La policía logró interceptar al conductor de una de las camionetas, un joven que iba a bordo de una Volkswagen Amarok blanca, y secuestrar el rodado por infracción a las normas de tránsito.
El vehículo fue retenido de manera preventiva y puesto a disposición del Juzgado de Faltas municipal, donde el propietario deberá tramitar la restitución correspondiente.
