Estadísticas de la Dirección de Rentas de la Municipalidad indican que hasta septiembre fueron habilitados 49 nuevos comercios en San Pedro, de distintos rubros.

Como explicó La Opinión cuando candidatos de La Libertad Avanza propusieron en campaña "eliminar" el pago por habilitación, ese trámite es gratuito para quienes declaren su actividad ante el Estado local.

Así, de las 49 habilitaciones tramitadas hubo 35 cuyos titulares no tuvieron que abonar la tasa correspondiente, tal como lo estableció el decreto reglamentario de la ordenanza impositiva vigente.

Ese decreto, publicado en enero por el Gobierno municipal, dispuso una serie de beneficios tendientes a simplificar los procesos de habilitación de comercios para incentivar la regularización de actividades.

Las otras 14 habilitaciones tramitadas sí pagaron la tasa porque fueron detectados en infracción por inspectores del área de Fiscalización de la Municipalidad, que depende de la Secretaría de Economía que conduce Roberto Borgo.

El decreto establece que no pagarán aquellos que se presenten de manera voluntaria, pero sí lo deberán hacer quienes sean intimados por estar en funcionamiento sin haber hecho el trámite.

