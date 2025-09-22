Buscan al conductor de una F-100 que le arrancó el guardabarros a otra camioneta
Ocurrió la semana pasada en Saavedra al 2000. La dueña del vehículo afecto obtuvo imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento del hecho. El conductor de la F-100 quiso estacionar y tras arrancar parte del carrozado de la otra camioneta se fue del lugar.
Una mujer busca al conductor de una Ford F-100 roja, responsable de los daños ocasionados en su camioneta la semana pasada.
El hecho ocurrió en Saavedra al 200, aproximadamente a las 8.30 del lunes 15. El conductor de la F-100 pretendía estacionar detrás del vehículo afectado y le arrancó el guardabarros.
No concretó la maniobra al ver que había un garagje, por lo que optó por avanzar hacia la cuadra siguiente. Pero cuando se ubicó en paralelo a la otra camioneta no mantuvo la distancia adecuada.
Así, al dar marcha atrás arrancó el paragolpes del otro rodado y también rompió el propio, tal como se aprecia en el video que llegó a esta redacción.
Las cámaras de seguridad de la zona permitieron ver el desarrollo de lo ocurrido. Sin embargo, la dueña del vehículo dañado sigue esperando que aparezca el responsable de lo ocurrido.
“Si alguien lo conoce o puede brindarme algún dato sobre el dueño, me ayudaría mucho. Me pueden escribir a mi celular 3329 69 0363”, dijo a La Opinión.
