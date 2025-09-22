La salud de Noah mejora y su familia agradece a todos los que ayudaron
“Paso a compartir una alegría inmensa que logró Noah hoy. Lo sentaron en la cama con los pies hacia un costado. Intentamos que coma un flan, pero todavía no quiere probar, pero se viene lo mejor, estuvo jugando con su Hombre Araña y hasta dibujó. Le leí un cuento y el súper atento mirando las imágenes. Les comparto su dibujo, escribió su nombre y apellido solito. Fue emocionante ver cómo el lo hacía. Además, queremos agradecer a Viviana de Canaletas por acercarse y ayudarnos con alimento para las hermanas de Noah y a la seño Silvina de Iglesia, que nuevamente a todos los que ayudan con su granito de arena, cada uno llena más nuestra alma”.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión