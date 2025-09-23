Náutico festejará un nuevo aniversario el próximo 6 de octubre , el 118 de su rica historia social y deportiva.

Ads

Desde principio de año, la directiva Celeste puso en marcha un plan para mejorar la infraestructura de la institución que semana tras semana es el lugar donde miles de sampedrinos eligen pasar su tiempo.

En el predio que está sobre avenida España, la primera obra novedosa fue la del espacio polideportivo sobre la portería que está al lado del vecino club de Pescadores. Ese espeacio es utilizado por la escuelita deportiva que comenzó en los primeros meses de 2025.

Ads

El nuevo portón sobre el Paseo Público.

Hace unas semanas, finalizó la obra del acceso lindero al Paseo Público. Anteriormente, ese espacio se usaba para el ingreso y egreso de vehículos para ocasiones particulares..

Ahora, se encuentra en curso la renovación de los senderos internos del club, lo que conlleva el movimiento de suelo en algunos sectores.

Ads

El club trabaja en el reacondicionamiento de los quinchos.

Entre otras obras que se realizaron en este tiempo están los nuevos vestuarios en las canchas de fútbol, refacciones en el muelle, la instalación de un espacio de juegos en Punta Pavita y la renovación del tapial que da hacia la calle.

Puede interesarte