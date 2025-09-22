Entre los cuatro detenidos por el asesinato del jubilado de la Armada Edurado de Francesco, conocido como Saúl y desaparecido en Zárate desde hacía varios días, cuyo cuerpo fue hallado baleado en un descampado en ruta 9, hay un expolicía que estuvo vinculado al asesinato en servicio del efectivo sampedrino Osvaldo "Lalo" Cantero.

Alejo Ezequiel Moreno, de 29 años y agente de calle del Centro de Operaciones de la Secretaría de Seguridad de Zárate (COZ), había sido dado de baja de la Policía Bonaerense en junio de 2025 tras dos años de sumario.

Moreno trabajaba como agente de calle del Centro de Operaciones Zárate.

La Auditoría General de Asuntos Internos lo había desafectado tras considerar que abandonó sus funciones el día en que se produjo la intervención policial del Comando de Patrullas de Zárate, en el que se desempeñaba al igual que Cantero, durante el asalto a la carbonería en la que el joven oriundo de Río Tala fue baleado por delincuentes.

El 27 de abril de 2023, Lalo Cantero y su compañero Ezequiel Romelio —entre otros policías en otros móviles— llegaron tras una alerta al 911 a la carbonería ubicada en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193, que une Zárate con Capilla del Señor.

Los delincuentes escaparon en medio de una balacera que le costó la vida al sampedrino, hirió de gravedad a su compañero y mató a un empleado identificado como Luciano Padrón.

Lalo Cantero tenía 25 años cuando lo mataron en servicio.

La tarea de Asuntos Internos desplegada respecto de la actuación de los policías que ese día intervinieron derivó en la cesantía de Alejo Ezequiel Moreno, ahora detenido por el secuestro y asesinato del jubilado Saúl de Francesco en Zárate.

Moreno había ingresado al COZ —el Centro de Monitoreo con Patrulla Urbana de Zárate— "tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra", había informado el Gobierno zarateño.

Eso fue cuando lo detuvieron, hace unos días, junto a su pareja, una oficial de policía identificada como Florencia Ludmila Valentini, de 35 años, que trabaja en el Comando de Patrullas de Campana.

Ludmila Valentini estaba en servicio como policía del Comando de Patrullas de Campana.

Moreno, Valentini, un hombre identificado como Néstor Irvin Limache y otro de nombre Lucas Gabriel Lemos fueron detenidos y están a disposición de la Justicia acusados de la trama en la que resultó asesinado De Francesco.

El hermano de De Francesco había denunciado su desaparición la semana pasada. Lo habían escuchado conversar con una mujer a través de la reja de su casa. Esa mujer era Valentini, quien se había presentado para decirle que era nuera de un excompañero suyo de trabajo y que lo quería llevar a una fiesta sorpresa.

De Francesco sospechó y no le hizo caso. Eran alrededor de las 16.00 del miércoles 17 de septiembre. Más tarde, cerca de las 20.00, lo interceptaron en la calle y lo metieron en un Ford Focus gris. Detrás iba un Gol Trend blanco.

Los autos fueron registrados por las cámaras de seguridad de Zárate. Foto: Enlace Crítico.

Ambos vehículos fueron secuestrados en el marco de la investigación, que estableció que alrededor de las 23.30 los delincuentes revolvieron toda la casa del jubilado, pero huyeron al escuchar ruidos en el departamento de al lado.

El cuerpo sin vida de De Francesco fue hallado este domingo por la tarde en un descampado a la vera de la ruta 9, en jurisdicción de Baradero. Tenía un balazo en la nuca.