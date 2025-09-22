La autopsia sobre el cuerpo del hombre de alrededor de 60 años que fue hallado sin vida en la zona de la plaza del barrio Los Aromos será practicada recién en horas de la noche de este lunes.

Así lo dispuso la Asesoría Pericial de San Nicolás, organismo judicial a cargo de la operación, que será practicada por solicitud de la Fiscalía n.° 11, que interviene en el caso.

El cuerpo fue trasladado por Policía Científica desde la zona del hallazgo hacia la morgue judicial para practicarle la autopsia de rigor, que procurará establecer las razones del deceso.

Policía Científica arribó a la plaza de Los Aromos para las pericias de rigor.

Si, como todo indica, se confirma que la persona murió por causas naturales, el cuerpo será entregado a sus familiares para que puedan disponer de él para velatorio y sepelio, de acuerdo a lo que haya decidido en vida.

Durante las tareas periciales en la escena del hallazgo se presentaron familiares del occiso, quienes refirieron que tenía enfermedades preexistentes.

Vecinos de la zona señalaron que se trataría de una persona del barrio que tenía problemas con el consumo de alcohol.

El cuerpo sin vida fue retirado de la plaza por Policía Científica.

El Servicio de Emergencias Same 107 fue alertado de la situación por habitantes de Los Aromos. Al llegar a la plaza, hallaron el cuerpo sin vida en una zanja.

De inmediato fue convocada la policía, que custodió el cuerpo hasta el arribo del personal de Científica, que lo trasladó a la morgue para la autopsia.

