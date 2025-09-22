Cuenta regresiva para el Country Music Festival 2025: Gustavo Laurino adelantó todos los detalles

Buscan a acusado de abusar de su hijastra de 12 años: escapó cuando lo encontraron en pleno acto

Natación: cuatro medallas para Valentina Boari en Mar del Plata

CEF Corre: el mal clima no impidió que se realice la séptima edición, que rompió el récord de inscriptos

Condenaron a un policía por golpear a un detenido cuando ya había sido reducido por otro agente

Olympic Hopes: los hermanos Sosa Velázquez consiguieron la medalla de plata en República Checa

Drogas, muerte y misterio: Sofía Sanjurjo apuntó contra la defensa de Pili Solís tras los resultados de la última pericia

Accidente en el acceso a Papel Prensa: un motociclista sufrió la amputación de un dedo

Joaquín, el primer niño en ser tratado con aceite de cannabis en San Pedro, cumple 18 años: ''Se nos reinició la vida''

El exintendente Pablo Guacone mostró su preocupación por el tránsito en la ciudad: ''Estamos siendo irresponsables''

Se casaron Julia y José: el primer casamiento en la Basílica Socorro (video de Paola movilera)

Pago a jubilados de ANSES con la mínima

Hoy lunes 22 DNI terminados en 8 y mañana martes 23 en 9.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Amelia Juana Chaia a los 93 años

José Raúl Gavito a los 84 años

Eulogio Abatangelo a los 96 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 19° de temperatura máxima, viento del sector Sureste a 36 km

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 1789

3 de Febrero 1200

—--------------------------

—------------------------------------------------

