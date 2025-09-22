Lo que importa - Lunes 12 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Cuenta regresiva para el Country Music Festival 2025: Gustavo Laurino adelantó todos los detalles
Buscan a acusado de abusar de su hijastra de 12 años: escapó cuando lo encontraron en pleno acto
Natación: cuatro medallas para Valentina Boari en Mar del Plata
CEF Corre: el mal clima no impidió que se realice la séptima edición, que rompió el récord de inscriptos
Condenaron a un policía por golpear a un detenido cuando ya había sido reducido por otro agente
Olympic Hopes: los hermanos Sosa Velázquez consiguieron la medalla de plata en República Checa
Drogas, muerte y misterio: Sofía Sanjurjo apuntó contra la defensa de Pili Solís tras los resultados de la última pericia
Accidente en el acceso a Papel Prensa: un motociclista sufrió la amputación de un dedo
Joaquín, el primer niño en ser tratado con aceite de cannabis en San Pedro, cumple 18 años: ''Se nos reinició la vida''
El exintendente Pablo Guacone mostró su preocupación por el tránsito en la ciudad: ''Estamos siendo irresponsables''
Se casaron Julia y José: el primer casamiento en la Basílica Socorro (video de Paola movilera)
Pago a jubilados de ANSES con la mínima
Hoy lunes 22 DNI terminados en 8 y mañana martes 23 en 9.
NECROLÓGICAS:
Amelia Juana Chaia a los 93 años
José Raúl Gavito a los 84 años
Eulogio Abatangelo a los 96 años
CLIMA:
Día soleado con 19° de temperatura máxima, viento del sector Sureste a 36 km
FARMACIAS DE TURNO:
Mitre 1789
3 de Febrero 1200
