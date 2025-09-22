Natación: cuatro medallas para Valentina Boari en Mar del Plata
La nadadora de Pescadores se quedó con cuatro preseas doradas en su participación en el torneo Atlantis. Además rompió tres marcas personales.
A lo largo del fin de semana, Valentina Boari disputó el torneo Atlantis en Mar del Plata en el que obtuvo cuatro medallas de oro.
La nadadora de 12 años se consagró en 100 metros libre con un tiempo de 1:01.72 y también compitió en los 200 metros combinados con un registro de 2:42.50. En los 50 metros libre finalizó con un tiempo de 28.32 y en los 400 metros libre marcando 4:53.48.
En tres de estas cuatro pruebas mejoró sus marcas personales. Además integró el equipo de relevo 4x200 metros libre que también logró el primer puesto en su categoría.
La deportista de Pescadores viene de ser multicampeona en el Nacional de Santiago del Estero y de conseguir varios podios en el Proyección Olímpica de Paraguay.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión