En la noche del sábado, se registró un siniestro vial sobre Ruta 1001, a la altura del acceso a Papel Prensa, en dirección Río Tala–San Pedro.

El hecho involucró a una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 57 años, que impactó por alcance a una motocicleta marca Siam, manejada por un hombre de 44 años.

A raíz del choque, el motociclista fue derivado al Hospital Emilio Ruffa, donde profesionales de guardia confirmaron que debido una lesión de grave en su mano, procedieron a la amputación traumática de la tercera falange del dedo anular izquierdo.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía N.º 11 del Departamento Judicial de San Pedro.

