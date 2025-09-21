Accidente en el acceso a Papel Prensa: un motociclista sufrió la amputación de un dedo
Ocurrió el sábado por la noche en Ruta 1001 a la altura de Papel Prensa. Un motociclista de 44 años colisionó contra una camioneta conducida por un hombre de 57 años. El conductor del rodado menor sufrió la amputación traumática de la tercera falange del dedo anular izquierdo.
En la noche del sábado, se registró un siniestro vial sobre Ruta 1001, a la altura del acceso a Papel Prensa, en dirección Río Tala–San Pedro.
El hecho involucró a una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 57 años, que impactó por alcance a una motocicleta marca Siam, manejada por un hombre de 44 años.
A raíz del choque, el motociclista fue derivado al Hospital Emilio Ruffa, donde profesionales de guardia confirmaron que debido una lesión de grave en su mano, procedieron a la amputación traumática de la tercera falange del dedo anular izquierdo.
La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía N.º 11 del Departamento Judicial de San Pedro.
