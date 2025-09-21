Se casaron Julia y José: el primer casamiento en la Basílica Socorro
Paola participó del casting de movileros y compartió: "Este sábado 20 de septiembre se casaron unos amigos, Julia y José, y fue el primer casamiento desde que la declararon Basílica a nuestra iglesia Socorro".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión