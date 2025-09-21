Este sábado en Sin Galera, el exintendente Pablo Guacone dialogó con Lilí Berardi para plasmar una situación que lo preocupa como ‘’ciudadano sampedrino'': el tránsito.

‘’Es un llamado a la reflexión. Estamos haciendo las cosas mal'', dijo Guacone sobre el manejo de los sampedrinos que transitan por la ciudad e insiste en que ‘’no sabemos convivir'' por la temperatura que levantan las discusiones entre conductores.

Guacone llamó a la reflexión sobre el tránsito en San Pedro.

El exjefe comunal compartió ejemplos que reflejan lo que él considera una alarmante falta de conciencia: desde autos en triple fila a la salida de las escuelas hasta motociclistas que circulan sin casco o con el celular en la mano. "¿Tan difícil es caminar una cuadra para ir a buscar a tu hijo?", se preguntó, al criticar la costumbre de muchos padres de estacionar de cualquier manera en horario escolar.

‘’No nos respetamos, no respetamos al peatón, al de la derecha, ni siquiera al otro conductor. Nos falta empatía y responsabilidad'', señaló Guacone.

Además, se señaló algunos de los costos que implica la atención a emergencias por accidentes en la vía pública, desde la salida de una ambulancia, que se acerca a los 40 mil pesos, hasta lo que vale un día en una sala de terapia intensiva, que ronda los 62 mil pesos.

Guacone señaló que el problema no es solo del Estado, ni de la falta de controles, es de comportamiento. “Nos comportamos como señoritos ingleses cuando viajamos al exterior, pero acá pasamos por arriba al peatón”, cuestionó

Los accidentes de tránsitos son habituales en el día a día en San Pedro.

Ante la consulta de si tenía alguna propuesta concreta, respondió que su intención no era presentar un plan, sino encender una alarma: “No tengo una solución cerrada, pero me parece que el cambio empieza cuando salimos de casa. Respetar la prioridad, dejar pasar al peatón, no usar el celular. Esos pequeños gestos, si los hace cada uno, pueden mejorar todo”.

Finalmente, aclaro que su mensaje no tiene tinte político: “Lo digo como un ciudadano común, no como exintendente. No quiero que esto se relacione con ninguna campaña. Solo quiero que vivamos un poquito mejor y eso depende de todos”, culminó.

