Con 70 shows en el escenario del Paseo Público y la expectativa de convocar a miles de personas, la vigésima edición del San Pedro Country Music Festival llega a la ciudad el próximo viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre con entrada libre y gratuita.

Este sábado en el estudio de Sin Galera recibimos al creador del evento Gustavo Laurino para saber todo a menos de una semana de que se desarrolle la fiesta.

Gustavo Laurino adelantó todos los detalles del festival en Sin Galera.

Durante las tres jornadas, que cuentan con la organización de Country2.com y el acompañamiento de la Municipalidad, subirán al escenario más de 800 artistas provenientes de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Neuquén y Buenos Aires, además de invitados internacionales de Chile, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Perú.

La cantina estará a cargo de Independencia Fútbol Club y también habrá stands con merchandising oficial y diversas actividades que convertirán al Paseo Público en un punto de encuentro cultural y turístico.

No faltará el All Together. El domingo 28 se llevará a cabo la quinta edición, un encuentro donde escuelas y bailarines de line dance mostrarán su talento sobre la Avenida Juan de Garay, frente al Paseo Público.

“A pesar de todos los problemas yo estoy super agradecido y super orgulloso de que el festival sea acá”, remarcó Laurino en referencia a la propuesta de intendentes de ciudades vecinas para trasladar el evento.

Laurino indicó que el festival comenzará el viernes desde las 12.00 del mediodía hasta la noche, el sábado desde las 11.00 y el domingo a partir de las 09.30, con un cierre a cargo de Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, alrededor de las 20.30.

Una gran expectativa reina sobre lo que despierta una nueva edición del evento que desde hace más de dos décadas provoca un gran movimiento de turistas y sobre todo atrapa a los sampedrinos.

La grilla del festival incluye:

Viernes 26:

The Olders (Córdoba), Old Richard & His Band, Los Grillos RNR (San Pedro), The Nashville Rebels (La Plata), Marcos Lenn, Johnny Boy and The Dancing Crickets (Olavarría), Los Solitarios, No Way, Los Rodman (San Pedro), Jere Sills y las Liebres (Junín), Tana Ramponi (Mercedes), Cosmofabrica Country (Neuquén), Bluesberry Band, Lajtavary Family Band, Blue Eagle Country, San Folk (San Pedro), La Taba Country (Mendoza), Sierra Ferrets, Frank Jacket y Los de Río Seco (Chile), King Bee (San Pedro), Pelvis, Tinta de UBA, Greentongues Freak Folk Music, Rock & Rule Swing Band (Rosario), Naty Bravo, Far West.

Sábado 27:

La Blue’s Ayres Band, Tumbleweed, The Reason (San Pedro), Los Bourbones, The Queen Of Hearts & Los 4 de Copas, Gabriel Grätzer, Rebeca Caldera, Tributo a Johnny & June, Cincinato (La Plata), Mila Barcala, Rodeos Honky-Tonk, Kurt’s Friend’s, Charlie Callthrop All Stars, Rock Idols (Rosario), Billy La Rocka, Henry Donati, Tennesse Country, Lustige Musikanten (San Jerónimo, Santa Fe), Presumidos Country Music (Bahía Blanca), Fernando Goin, Adrián Tigen, Fer Couto’s Wandering Souls, Max Country Music, Johnny Tedesco.

Domingo 28:

All Together 5 – Encuentro de Line Dance, Cherry Collins (San Nicolás), Sweet Simphony (San Pedro), Rooster Country Music Band, Alex Viera & The Trackers (Uruguay), Cuerdas Calientes (Santiago del Estero), Los Búfalos Sedientos (Córdoba), Richard Lake (Bahía Blanca), La Rockabilera del Sur, Pasto Loco, Los Caracoles Suicidas (Perú), Hot Pickin’ Brothers, Orlando Curti & The Groove Seekers, Angry Zeta, Renegades Country Band (Chile), Los Mentidores (Córdoba), Mack Stevens’ Sons of Sam (Estados Unidos), Countruck Band (Brasil), Nobull Countrymusic, Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur.