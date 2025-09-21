CEF Corre: el mal clima no impidió que se realice la séptima edición, que rompió el récord de inscriptos
En la mañana del domingo, doscientos cincuenta corredores participaron de la carrera organizada por el CEF en el Paseo Público.
Este domingo por la mañana, a pesar de las fuertes precipitaciones del sábado, se llevo a cabo la séptima edición de CEF Corre en el Paseo Público.
En total, participaron alrederor de doscientos cincuenta corredores dividos en las tres distancias que puso a disposición el Centro de Educación Física N° 14: dos, cinco y diez kilómetros.
En este año se volvió a superar la cantidad récord de inscriptos, que en 2024 había sido de doscientos veinticinco participantes.
El gran ganador de la mañana fue Rodrigo Salazar que se quedó con el primer puesto de los diez kilómetros seguido de Ignacio Garavaglia y de Francisco López, dejando así un podio completamente sampedrino.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión