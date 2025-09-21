Este domingo por la mañana, a pesar de las fuertes precipitaciones del sábado, se llevo a cabo la séptima edición de CEF Corre en el Paseo Público.

En total, participaron alrederor de doscientos cincuenta corredores dividos en las tres distancias que puso a disposición el Centro de Educación Física N° 14: dos, cinco y diez kilómetros.

En este año se volvió a superar la cantidad récord de inscriptos, que en 2024 había sido de doscientos veinticinco participantes.

Rodrigo Salazar ganó en los diez kilómetros.

El gran ganador de la mañana fue Rodrigo Salazar que se quedó con el primer puesto de los diez kilómetros seguido de Ignacio Garavaglia y de Francisco López, dejando así un podio completamente sampedrino.

