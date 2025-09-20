Sofía Sanjurjo, abogada de la familia de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo de 33 años encontrado muerto en un baño de sangre en una finca de ruta 191, habló este sábado en Sin Galera, tras las declaraciones de Javier Solís, hermano de Maricel “Pili” Solís, expareja de Marcel y la única imputada por el caso.

Javier sostuvo la inocencia de su hermana al declarar el pasado sábado en el programa de Lilí Berardi, que era imposible que “Pili” Solís hubiese cometido el asesinato y afirmó que el caso se trataría de un suicidio.

Las declaraciones llegaron después de que la nueva pericia arrojara que la imputada no tiene la fuerza suficiente para cometer un crimen con semejantes características. Pericia que, además, repone la sospecha sobre la participación de otras personas en la escena del crimen.

La abogada Sanjurjo comentó su opinión sobre los resultados de este examen que se llevó a cabo por perdido de la defensa de Maricel “Pili” Solís, que permanece detenida en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

“A mí me desconcierta un poco la defensa. No quedan dudas de que fue un asesinato”, expresó y agregó que la pericia no determina la inocencia de la acusada.

“No hubo una pelea cuerpo a cuerpo, el tema es que acá había un arma, entonces no tiene nada que ver la fuerza de una persona cuando una persona está armada”, señaló Sanjurjo.

Respecto a la declaración de Javier Solís sobre que la muerte de Marcel se trataría de un suicidio, Sofía declaró que esa sospecha está descartada. “Eso está descartado con las pericias en el expediente”

Sin embargo, sobre la participación de terceros en la escena, señaló que no es una teoría que pueda excluir, ya que la única persona que realmente tiene la respuesta sobre lo que pasó aquel día es la imputada.

Marisel "Pili" Solís es la única imputada por el asesinato del uruguayo Marcel Xavier González Jorge y está acusada de homicidio agravado por el vínculo, cuya única pena es la prisión perpetua.

