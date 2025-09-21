Gonzalo y Lorenzo Sosa Velázquez concluyeron su participación en el Olympic Hopes, disputado en la ciudad de Racice, República Checa, obteniendo la medalla de plata en la prueba de K2 1000 metros.

La final de esta prueba se llevó a cabo este domingo, donde los palistas del club Náutico lograron ubicarse en el segundo puesto, tras haber conseguido el primer lugar en su serie clasificatoria el jueves. Además, el sábado participaron en la modalidad de K2 500 metros, donde finalizaron terceros en la final B.

Del certamen también participaron Thiara Padilla en representación de Pescadores e Iván Cacho, en nombre de la Cooperativa de las Canaletas.

