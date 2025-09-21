Personal policial de la DDI busca a un hombre de 40 años acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal cuya víctima es una chica de 12 años, hija de su pareja.

La denuncia fue radicada este sábado por la noche en la Comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la hermana mayor de la víctima que, al ingresar a la casa de su madre descubrió a su padrastro desnudo, sometiendo a prácticas sexuales a la nena.

La joven de 22 años refirió en la denuncia que, tras ser interceptado, el sujeto huyó corriendo de la vivienda y desde entonces hay una búsqueda activa por parte de la Justicia.

La niña fue asistida por personal profesional del Servicio Local de Niñez y luego fue trasladada a la Guardia del Hospital para las pericias correspondientes.

Efectivos de la Policía Científica arribaron al domicilio donde ocurrió el abuso y secuestraron elementos importantes para la causa, entre ellos la ropa interior de la víctima.

Personal de la DDI inició tareas de investigación y se encuentra abocado a la búsqueda del paradero del acusado. Interviene en la investigación la Fiscalía 11.

