Pasaron más de ocho años desde la primera vez que Lilí Berardi y el equipo de La Opinión & Sin Galera tomaron contacto con Nadia Oilher y Víctor Pereyra, padres de Joaquín, un niño con epilepsia refractaria que llegaba a sufrir trescientas convulsiones diarias.

Tras una intensa lucha de sus papás para que la obra social les cubra el tratamiento, Joaquín se convirtió en el primer niño en ser tratado con cannabis medicinal en San Pedro, lo que cambió rotundamente su vida y la de su familia.

Este lunes el pequeño cumple 18 años y su mamá recordó en Sin Galera la pelea que tuvo que dar junto a su esposo, con quien indicó que se convirtieron en ‘’profesionales sin saber nada''.

Joaquín cumplirá 18 años este lunes.

‘’El nos impulsaba a seguir adelante. Convulsionaba trescientas veces al día, se levantaba mal pero se levantaba como diciendo ‘me levanto, ¿entendés?' ‘’, contó Nadia.

Su caso rompió muchas barreras y abrió la puerta para que los Pereyra-Oilher sean una fuente de ayuda e inspiración para otras familias que atraviesan problemáticas similares a la suya.

Joaquín no sólo cumple 18 años, también egresa de la escuela secundaria y suma un logro más en su vida, lo que para su madre es ‘’una fiesta''.

Además, el joven que cumplirá la mayoría de edad este lunes, pudo realizar un viaje de egresados junto a su familia. “Se nos reinició la vida”, expresó emocionada su mamá.

