Un mes sin fútbol de la Liga Sampedrina e incertidumbre sobre cuándo volverá a rodar la pelota

Al 8 de mayo de 2021, la situación de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) es similar a un año atrás y la causa es la misma: el coronavirus. También, como en 2020, del Torneo Preparación para primera y U21 y la Copa San Pedro femenina se jugaron sólo una fecha y los clubes aguardan con ansias poder retomarlo, aun con el temor a que no ocurra.

Hay algunas certezas. Mientras San Pedro continúe en la Fase 3 del esquema diagramado por la Provincia de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus los campeonatos no podrán reanudarse porque no están permitidas las competencias. A su vez, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, informó que sólo se pueden desarrollar certámenes en aquellos distritos que están en, al menos, la cuarta etapa.

El Estadio Municipal no abrió para que se juega la fecha porque se suspendió. Foto: La Opinión.

El Gobierno de Axel Kicillof actualiza semana a semana el listado pero es improbable que al partido que conduce Cecilio Salazar se le quiten restricciones en el corto plazo porque en la última semana se contabilizaron 155 contagios y el índice de positividad es de 38,84 %.

Además, la Mesa Directiva que conduce ahora Andrés Sánchez canceló las reuniones ordinarias de delegados al menos hasta el 21 de mayo, fecha límite de las restricciones que estableció Alberto Fernández aunque, a excepción de que la pandemia aminore su intensidad, seguirán. En su anunció, la LDS recordó que tampoco se pueden hacer amistosos y los equipos deben entrenar en grupos de no más de diez personas.

Parate anticipado y cambio de formato

Después de la primera fecha del Torneo Preparación, hubo un fin de semana más en el que pudo haber actividad pero, entre medio, la A.Pre.Vi.De., ante el avance del COVID-19, hizo volver al fútbol a la fase 1 en consiguiente, se limitó la cantidad de personas que pueden ir al Estadio Municipal.

De 75 por club teniendo en cuenta los 45 jugadores de primera y reserva, cuerpos técnicos y dirigentes más los 30 “hinchas”, el número se achicó a 40. Es decir, las instituciones contaban con menos plazas para “vender entradas” y recaudar dinero para afrontar los gastos. También, entre cada partido de cada categoría, sin importar que en ambos se enfrenten las mismas entidades, se debía desalojar y sanitizar el Estadio lo que, por ejemplo, obliga a abonar dos operativos de seguridad más.

La determinación en la LDS fue que el 17 y 18 de abril no se lleven adelante los partidos programados y que ya se habían suspendido un fin de semana atrás por las inclemencias climáticas. A su vez, en otra reunión posterior se determinó otro formato en el que cada sábado y domingo juegue una categoría. Es decir, cada división iba a tener actividad fin de semana de por medio pero horas después se aplicaron restricciones en San Pedro y todo quedó en suspenso.

Una sola fecha, como en 2020

El 3 y 4 de abril la pelota volvió a rodar en el Estadio Municipal después de 391 días. En la primera fecha del certamen para la máxima división se anotaron 19 goles en cuatro cotejes, un promedio de casi cinco por cada uno.

El de mayor cantidad de festejos fue la goleada 5 a 2 de América a Banfield por la zona B en la que Mitre le ganó 4 a 1 al nuevo San Roque. Un día antes, en el grupo A, Paraná y General San Martín empataron 2 a 2 en un partidazo e Independencia derrotó 2 a 1 a La Esperanza. A su vez, hubo, entre jugadores e integrantes de cuerpos técnicos, 12 expulsados.

Ni siquiera el buen funcionamiento del protocolo en el Estadio Municipal fue garantía para que el Torneo Preparación continúe y ya lleva un mes detenido. Las Palmeras, La Roca, Defensores Unidos y Agricultores ni siquiera llegaron a debutar, como le ocurrió al nuevo San Roque la temporada anterior.

Las similitudes con 2020 son muchas y en el ambiente deportivo hay preocupación e incertidumbre respecto de lo que ocurrirán. Por lo pronto, hasta fines de mayo no hay garantías de reanudación de ningún certamen e incluso planteles dejaron de entrenar. Otros, se resisten aun con los riesgos que implica hacerlo en el peor momento de la pandemia en San Pedro.

Ya se habla de inferiores

En la última reunión de delegados en la Liga Sampedrina (LDS) se reiteró a los clubes que presenten proyectos para certámenes de inferiores.

En la institución de Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez se habla de reiniciar la actividad para formativas desde antes que se prohíba la práctica de deportes de conjunto con más de 10 personas. Una de las alternativas que se tiró sobre la mesa fue hacer dos divisiones en vez de tres como hubo en 2019 (tercera, cuarta y quinta), el último año en que los chicos tuvieron actividad oficial.

El caso Cejas está en la Justicia

El presidente de la LDS, Hugo Cejas, está de licencia desde que se hizo pública su condena por violencia de género y casi no tiene contacto con el resto de los dirigentes y los clubes.

La máxima autoridad aguarda que la Justicia se expida sobre su apelación y es optimista de que obtendrá un dictamen favorable para retomar su actividad como referente de la institución deportiva más importante de San Pedro.

Hugo Cejas pidió licencia a su cargo como presidente de la LDS. Foto: La Opinión.

Semanas atrás, La Opinión dialogó con su vice y reemplazante, Andrés Sánchez, quien contó cómo se resolvió, por el momento la cuestión: “Lo que nosotros hablamos con Hugo (Cejas) es que se tome licencia hasta que solucione el problema de él y después que decidan los clubes. Él dijo que después iba a volver. A todos nos queda un año de mandato”.

Y agregó: “Esto es momento a momento, cuando esté para volver, los que deciden son los clubes. Nosotros somos cinco pero si los clubes dicen que no, es no. La idea de nosotros era, si seguía, dar un paso al costado. No que se vaya definitivo, simplemente que resuelva el problema de él. Después que decidan los clubes”.

Por último, admitió que su ausencia “no afecta el funcionamiento de la Mesa Directiva” porque tienen experiencia en la conducción de la entidad y, también, “una vez que se arranca el campeonato, todo se encamina”. Su próxima misión es encontrar el camino para que el Torneo Preparación y la Copa San Pedro femenina se reanuden y el Torneo Senior arranque.