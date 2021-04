Después de 391 días, la pelota vuelve rodar en San Pedro con el Torneo Preparación

391 pasaron entre el 8 de marzo de 2020 cuando se disputó la primera fecha del Torneo Preparación José Cejas y este sábado 3 de abril en el que comenzará un certamen similar y también organizado por la Liga Sampedrina (LDS). En el medio pasó, y todavía persiste, la pandemia de coronavirus que provocó tantos meses de inactividad y generó muchos cambios para que la pelota volver a rodar.

Publicidad

Si se tiene en cuenta que desde que terminó la temporada 2019 hasta que inició la 2020 hubo 159 días de inactividad, en 550 jornadas, que equivale a poco más de 18 meses o un año y medio, se desarrolló una sola fecha de un campeonato de la LDS.

El certamen que comienza hoy es sólo para primera y reserva y todos sus partidos se jugarán en el Estadio Municipal y sin público en las tribunas. Participan doce clubes los cuáles fueron divididos en dos zonas. En la A están Agricultores, Paraná, General San Martín, La Esperanza, Independencia y Defensores Unidos mientras que en la B La Roca, Mitre, San Roque, América, Banfield y Las Palmeras.

No participará, además de las entidades de Baradero (Atlético, Sportivo, Fundición, Rivadavia, Portela y Alsina) que esperan el inicio del certamen de la Liga de Fútbol (LFB), Central Córdoba de Santa Lucía.

Primera división

Zona A (sábado 3)

12.20: La Esperanza-Independencia

15.40: Paraná-General San Martín

Defensores Unidos-Agricultores (se enfrentarán el 10 de abril)

Zona B (domingo 4)

12.20: América-Banfield

15.40: Mitre-San Roque

Las Palmeras-La Roca (se enfrentarán el 10 de abril)

U21

Zona A (sábado 3)

11.00: La Esperanza-Independencia

14.20: Paraná-General San Martín

Defensores Unidos-Agricultores (se enfrentarán el 10 de abril)

Zona B (domingo 4)

11.00: América-Banfield

14.20: Mitre-San Roque

Las Palmeras-La Roca (se enfrentarán el 10 de abril)

A pesar de que a último momento se incluyó a Agricultores y La Roca, el formato de juego no se modificó. Los dos líderes de cada aglomeración avanzarán a semifinales y, luego, a la definición. Al menos en la primera ronda no habrá clásicos entre Paraná y Mitre y América e Independencia (están en diferentes zonas) pero sí Banfield enfrentará al nuevo San Roque.

Por disposición de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) no puede concurrir público a las canchas, es decir, no se deben vender entradas para evitar la propagación del coronavirus. En ese marco, se dispusieron normas que se adoptarán en San Pedro donde cada club disputará su cotejo de reserva y, a continuación, la máxima categoría. Para ambos, la Comisión Directiva debe presentar una lista con un máximo de 75 personas autorizadas a entrar al predio en las que deben incluirse jugadores y cuerpos técnicos.

La nómina que diagramó el área dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires prevé 45 lugares para los “equipos de fútbol” y otros 30 para “socios y miembros activos” los cuáles las entidades podrán usarlos para que concurran sus hinchas. Es potestad de cada una cobrar o no la entrada y juntar fondos por esa vía para abonar los gastos de árbitros y seguridad.

En total habrá en el Estadio Municipal un máximo de 150 personas en cada cotejo más la terna arbitral y periodistas los cuáles también tuvieron que registrarse y completar una declaración jurada. El acceso a la cancha será controlado por la Policía que contará con dos efectivos en cada puerta, una para el local y otra para el visitante, y tendrá como referencia la lista confeccionada por las propias instituciones que, a su vez, son las que decidirán como otorgan sus plazas disponibles y si le ponen precio.

Una vez que cada club concluya sus dos partidos su delegación de jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas debe retirarse para dar lugar a los protagonistas del siguiente enfrentamiento. Se dispuso que entre cada partido habrá una diferencia de 20 minutos para evitar aglomeraciones en los accesos.

Por último, no se podrán ingresar banderas al Estadio Municipal y se controlará que no se aglomeren personas en las afueras del predio municipal, uno de los principales temores del Gobierno local y los dirigentes que solicitaron, para ello, no ser locales en sus canchas.

El alquiler o préstamo del Estadio Municipal a los clubes de la Liga Sampedrina (LDS) es un tema que desde hace años genera controversias porque, depende el Gobierno de turno, hubo diferentes arreglos. Históricamente, algunos pagaron, otros no y, también, hubo quienes hicieron “trueques”.

En su Presupuesto 2021, el Municipio estableció el canon de alquiler del Estadio para partidos de fútbol en horario diurno (no cuenta con iluminación artificial por lo que puede rentarlo de noche) en $ 10.129. Teniendo en cuenta la cantidad de cotejos que se disputarán por el Torneo Preparación de la LDS que arrancará el primer fin de semana de abril y para los cuáles acordó prestarlo, dejará de percibir unos 350 mil pesos, 100 mil mas de lo estipulado inicialmente porque se agregaron La Roca y Agricultores al certamen y habrá diez cotejos más.

Los poco más de 10 mil pesos que costará cada enfrentamiento entre clubes (incluye el partido de primera y U21) en el Estadio debería ser abonado la mitad por cada uno. Teniendo en cuenta que en la primera fase habrá 30 duelos, es decir 30 eventos deportivos, el Municipio no percibirá 300 mil pesos.

A esos cruces hay que sumarle cuatro juegos de semifinales y dos de las definiciones de cada certamen. En esos casos, el costo de alquiler variaría en relación a los clubes que lleguen a esas instancias. El máximo que no cobrará el Gobierno local es de otros 60 mil pesos y el mínimo unos 30 mil.

El cálculo está hecho en base a los partidos que se disputarán con el fixture actual en el que hay dos zonas de seis clubes cada una (inicialmente eran dos de cinco pero se sumaron dos clubes). En el grupo A se enfrentarán a una ronda Paraná, General San Martín, La Esperanza, Independencia, Agricultores y Defensores Unidos mientras que en el B lo harán Mitre, San Roque, La Roca, América, Banfield y Las Palmeras. Los dos líderes de cada uno avanzarán a semifinales y, luego, a la definición.