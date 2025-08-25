Lo que importa - Lunes 25 de agosto de 2025
Ecocidio en Pesca y Casting: indignación, polémica y malestar por la tala de árboles en el predio
Fútbol local: Paraná venció a Mitre y se quedó con el clásico
Nueva función en Cuenta DNI: plazos fijos a 30, 60 y 90 días desde el celular
Velada solidaria en Santa Lucía: presentaciones en vivo para recaudar fondos para el Hospital
Corte de luz programado: qué zonas no tendrán suministro el martes
El FITU (Frente de Izquierda Unidad) presentó su lista: "Queremos que en el Concejo haya una voz que represente a los que laburan todos los días"
Vieja Terminal: volvieron los ocupas y hay preocupación entre los vecinos
Remate de la Clínica San Pedro: propuestas y debate sobre el futuro del edificio
CEF Corre: la séptima edición será este 21 de septiembre
Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados de IPS
Presunto intento de usurpación en Vuelta de Obligado: la policía intervino y dispersó a los ocupantes
El parte policial de las últimas horas indica que en recorrida los efectivos detuvieron a dos personas con estupefacientes.
—------------------------------
NECROLÓGICA:
Dora Yolanda Provenzal a los 79 años
—------------------------------
CLIMA:
Dia soleado con 20° de temperatura máxima, viento del sector Oeste a 25 km/h.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Mitre 3190
11 de Septiembre 1585
—--------------------------
—-------------------------------------
—------------------------------------------------
