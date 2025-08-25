Ecocidio en Pesca y Casting: indignación, polémica y malestar por la tala de árboles en el predio

Fútbol local: Paraná venció a Mitre y se quedó con el clásico

Nueva función en Cuenta DNI: plazos fijos a 30, 60 y 90 días desde el celular

Velada solidaria en Santa Lucía: presentaciones en vivo para recaudar fondos para el Hospital

Corte de luz programado: qué zonas no tendrán suministro el martes

El FITU (Frente de Izquierda Unidad) presentó su lista: "Queremos que en el Concejo haya una voz que represente a los que laburan todos los días"

Vieja Terminal: volvieron los ocupas y hay preocupación entre los vecinos

Remate de la Clínica San Pedro: propuestas y debate sobre el futuro del edificio

CEF Corre: la séptima edición será este 21 de septiembre

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados de IPS

Presunto intento de usurpación en Vuelta de Obligado: la policía intervino y dispersó a los ocupantes

El parte policial de las últimas horas indica que en recorrida los efectivos detuvieron a dos personas con estupefacientes.

NECROLÓGICA:

Dora Yolanda Provenzal a los 79 años

CLIMA:

Dia soleado con 20° de temperatura máxima, viento del sector Oeste a 25 km/h.

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 3190

11 de Septiembre 1585

