Como es habitual todos los años, para recibir la primavera, el Centro de Educación Física N°14 (CEF) organiza una nueva edición la CEF Corre.

Ads

En esta oportunidad se realizará el domingo 21 de septiembre en el Paseo Público, mismo escenario que recibió las ediciones anteriores.

Las distancias que se corren 2, 5 y 10 kilómetros. El valor de inscripción es de 20 mil pesos para aquellos que corran los 5 y 10 kilómetros con la remera del evento y 15 mil para quienes opten por no adquirirla y participar en esas modalidades. En los 2 kilómetros, el costo es de 3 mil pesos y no incluye la prenda.

Ads

En 2024, la competición rompió el récord de participantes ya que 225 deportistas locales y de la zona disputaron la carrera.

Puede interesarte

Ads