La comunidad Cuenta DNI ahora tiene la opción de invertir en plazos fijos directamente desde la app, con opciones de plazo a 30, 60 y 90 días. Como beneficio especial de lanzamiento, la aplicación ofrece una tasa preferencial de 36 % anual.

Los plazos fijos a través de la billetera digital no tienen renovación automática, lo que permite una gestión más flexible del ahorro.

Como todas las personas usuarias pueden acceder a esta funcionalidad, esto incluye a los jóvenes desde los 13 años.

En marzo de este año incorporó la posibilidad de gestionar préstamos personales y desde entonces otorgó 183 mil préstamos por 241 mil millones de pesos. Más de 46 mil de esos créditos fueron a clientes vinculados/as con el Banco Provincia solo a través de la billetera digital.

