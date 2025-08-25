Nueva función en Cuenta DNI: plazos fijos a 30, 60 y 90 días desde el celular
Se pueden realizar directamente desde la aplicación. No tienen renovación automática, lo que permite una mejor gestión del ahorro personal. La funcionalidad está disponible para todos los usuarios, incluyendo jóvenes desde los 13 años.
La comunidad Cuenta DNI ahora tiene la opción de invertir en plazos fijos directamente desde la app, con opciones de plazo a 30, 60 y 90 días. Como beneficio especial de lanzamiento, la aplicación ofrece una tasa preferencial de 36 % anual.
Los plazos fijos a través de la billetera digital no tienen renovación automática, lo que permite una gestión más flexible del ahorro.
Como todas las personas usuarias pueden acceder a esta funcionalidad, esto incluye a los jóvenes desde los 13 años.
En marzo de este año incorporó la posibilidad de gestionar préstamos personales y desde entonces otorgó 183 mil préstamos por 241 mil millones de pesos. Más de 46 mil de esos créditos fueron a clientes vinculados/as con el Banco Provincia solo a través de la billetera digital.
