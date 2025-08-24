Coopser informó que el próximo martes 26 de agostos habrá cortes programados para realizar tareas de mantenimiento sobre la línea de alta tensión, por lo que varios alimentadores saldrán de funcionamiento.

La zona comprendida por el camino al aeroclub, Villa Jardín y alrededores, se verá afectada, de 7.00 a 9.00, y, de 12.00 a 14.30, al igual que las calles Colón, Honorio Pueyrredón, Independencia, Caseros, Caroni, Novillo.

El sector comprendido desde Lucio Mansilla hasta Callejón Guzzo, no tendrá suministro, de 9.00 a 12.00, y, de 14.30 a 17.00.

La zona del boulevard, se verá afectada, de 9.00 a 12.00, y de 14.30 a 17.00, al igual que las calles Frers, Urraco, González, Libertad, Ruíz Moreno, Maestro Reina y Segundo Sombra.

La zona de Bajo Cementerio, el Puerto y la cooperativa Nuestro Sueño, no tendrá luz, de 7.00 a 9.00, y de 12.00 a 14.30.

Bajo Campodónico, La Tosquera y el tramo hasta la entrada a Papel Prensa sufrirán cortes.

Habrá cortes en Bajo Campodónico, La Toquera y el tramo comprendido hasta la entrada de Papel Prensa, de 12.00 a 14.30.

Para las localidades también hay cortes previstos: Gobernador Castro, Vuelta de Obligado, no tendrán servicio, de 9.30 a 12.00; Río Tala, de 7.00 a 9.30; Pueblo Doyle y Santa Lucía, de 12.00 a 14.30; y ruta 1001, desde la exruta 9 hasta la zona de la balanza, de 14.30 a 16.00.

Coopser informó que los alimentadores 2 y 7, que involucran la zona del Hospital Emilio Ruffa, Hospital Sadiv y la zona del Sanatorio Coopser, no se verán afectados, y que las zonas adyacentes no tendrán cortes.

