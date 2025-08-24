Luego de que se anunciara la fecha para el remate de la Clínica San Pedro, este sábado, en Sin Galera, el público evaluó los destino que les gustaría darle al edificio.

Ads

Hasta el año pasado, personal realizó tareas de reacondicionamiento y limpieza, pero en concreto, nunca se pusieron en funcionamiento las instalaciones.

Ads

Al ver que la base de la subasta es de 84,5 millones, Jerónimo consideró: “Está mucho más barato que cualquier departamento” .

María Lujan fue más allá y expresó: “Para mí, el mejor destino que podría dársele a ese edificio es una clínica para pacientes que tengan problemas de salud mental”.

Ads

En vivo, el periodista, Rafael Flaiman indicó que una buena opción sería trasladar el Hospital Emilio Ruffa a las instalaciones de Belgrano y Quiroga.

Alan estuvo de acuerdo y dijo: “Es la oportunidad para poner un nuevo Hospital” y Paola evaluó: “Que lo compre el Municipio y que haga un hospital para niños, que se pongan las pilas y empiecen a hacer cosas grandes para San Pedro”.

La subasta, publicada en el Boletín Oficial por orden de la Justicia, será virtual y tendrá lugar los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto, entre las 9.00 y las 12.00, sin embargo, el abogado de las empleadas de la exclínica San Pedro informó que las fechas "van a ser ajustadas para dos semanas más adelante".

Ads