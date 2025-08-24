El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires ya difundió el cronograma de pago a jubilados y pensionados que dependen de su administración.

El jueves 28 de agosto cobrarán los beneficiarios cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3; y los pensionados sociales y pensiones no contributivas con todas las terminaciones.

El viernes 29 percibirán sus haberes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.

