Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados de IPS
El pago del mes de agosto se desdoblará en dos fechas. Los días 28 y 29 de agosto percibirán sus haberes los jubilados provinciales.
El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires ya difundió el cronograma de pago a jubilados y pensionados que dependen de su administración.
El jueves 28 de agosto cobrarán los beneficiarios cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3; y los pensionados sociales y pensiones no contributivas con todas las terminaciones.
El viernes 29 percibirán sus haberes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión