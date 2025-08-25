Fútbol local: Paraná venció a Mitre y se quedó con el clásico
El Albirrojo le ganó 2 a 1 al Rojo por la sexta fecha del Torneo Clausura “Marcos Barlatay” y lidera la zona A.
En el José “Cholo” Amorín, Paraná venció a Mitre por 2 a 1 por la sexta fecha del Torneo Clausura.
En un primer tiempo que fue de trámite parejo pero que tuvo como figura a Elías Salomón, que tapó dos pelotas claras de gol a los delanteros del Albirrojo.
En la segunda parte, cuando Mitre dominaba en las acciones, la visita se puso en ventaja a los 22 minutos tras una buena definición de Juan Llorens que le ganó el duelo a Salomón luego de una buena habilitación de Gianluca Giménez.
Apenas seis minutos más tarde, Agustín Poll quedó cara a cara con Emiliano Piri a quien dejó en el camino y definió con el arco solo para empatar el encuentro.
Cuando parecía que el empate estancaría el resultado, Fabrizio Fortunato le dio el triunfo a Paraná luego de cobrar un tiro libre que se coló en el ángulo izquierdo del arco de Mitre tras desviarse en la barrera. Con esta victoria, el Albirrojo se sube a la cima de la zona A, con 11 puntos.
