En el José “Cholo” Amorín, Paraná venció a Mitre por 2 a 1 por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Ads

En un primer tiempo que fue de trámite parejo pero que tuvo como figura a Elías Salomón, que tapó dos pelotas claras de gol a los delanteros del Albirrojo.

Paraná le ganó el clásico a Mitre.

En la segunda parte, cuando Mitre dominaba en las acciones, la visita se puso en ventaja a los 22 minutos tras una buena definición de Juan Llorens que le ganó el duelo a Salomón luego de una buena habilitación de Gianluca Giménez.

Ads

Apenas seis minutos más tarde, Agustín Poll quedó cara a cara con Emiliano Piri a quien dejó en el camino y definió con el arco solo para empatar el encuentro.

Mitre no pudo quedarse con clásico ante su gente.

Cuando parecía que el empate estancaría el resultado, Fabrizio Fortunato le dio el triunfo a Paraná luego de cobrar un tiro libre que se coló en el ángulo izquierdo del arco de Mitre tras desviarse en la barrera. Con esta victoria, el Albirrojo se sube a la cima de la zona A, con 11 puntos.

Ads

Puede interesarte