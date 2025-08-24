Vieja Terminal: volvieron los ocupas y hay preocupación entre los vecinos
Un grupo de personas ingresó nuevamente al edificio, tras romper las rejas que impedían el acceso. Denuncian que gritan y se pelean durante la noche, lo que genera temor en el barrio. En mayo el Municipio anunció el llamado a licitación para convertir el lugar en un paseo gastronómico.
Vecinos de la zona de la vieja Terminal de Ómnibus reclaman que, nuevamente, hay personas habitando dentro las instalaciones.
Reportaron que “un grupo de personas” deambula dentro del edificio ubicado en Oliveira Cézar y Gomendio y que para ingresar rompieron el enrejado, colocado en febrero del año pasado.
Refirieron que temen por la seguridad del barrio y que, durante la nocturnidad, las personas gritan y protagonizan peleas entre ellos.
En mayo, el Gobierno municipal anunció el llamado a licitación para crear un "paseo gastronómico en el edificio abandonado.
"Queremos que sea un verdadero paseo, unificado con la plaza, para el disfrute del espacio público, con oficinas y coworking en la planta", dijo en ese momento el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas.
