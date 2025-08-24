Vecinos de la zona de la vieja Terminal de Ómnibus reclaman que, nuevamente, hay personas habitando dentro las instalaciones.

Las rejas están rotas permitiendo el acceso al edificio.

Reportaron que “un grupo de personas” deambula dentro del edificio ubicado en Oliveira Cézar y Gomendio y que para ingresar rompieron el enrejado, colocado en febrero del año pasado.

Una mujer fue vista colgando la ropa en la planta alta del edificio.

Refirieron que temen por la seguridad del barrio y que, durante la nocturnidad, las personas gritan y protagonizan peleas entre ellos.

En mayo, el Gobierno municipal anunció el llamado a licitación para crear un "paseo gastronómico en el edificio abandonado.

"Queremos que sea un verdadero paseo, unificado con la plaza, para el disfrute del espacio público, con oficinas y coworking en la planta", dijo en ese momento el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas.

