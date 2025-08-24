El Frente de Izquierda Unidad (FITU), fuerza que tiene como principales referentes a Nicolás del Caño y Romina del Plá, presentó oficialmente su lista para San Pedro, con Florencia Galán a la cabeza.

Ads

Tuvo lugar en un bar céntrico y contó con la participación de Sofía Martínez Naya, candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral.

Sofía Martínez Naya es candidata a diputada por la tercera sección electoral.

Naya apuntó contra las medidas de Javier Milei y expresó que "estas elecciones no se dan en un momento cualquiera", sino en una etapa de profunda "crisis".

Ads

"Dijo (Milei) que venía a ajustar a la casta, pero, tomó sus métodos y está lucrando con un sector muy vulnerado, como lo es la discapacidad", indicó la candidata, que además refirió que esta semana las "luchas" de los ciudadanos triunfaron en el Congreso.

"Queremos transmitir la importancia de que la Izquierda tenga bancas en los Concejos Deliberantes", consideró.

Florencia Galán encabeza la lista de San Pedro, como candidata a concejala.

Florencia Galán hizo hincapié en el orgullo que le provoca formar parte de la lista del FITU y recalcó: "No sé cuántos candidatos pueden decir lo mismo".

Ads

"Nosotros estuvimos muy presentes en las luchas, en las calles y pudimos ponerle un freno a las intenciones de este Gobierno", dijo.

Galán apuntó no sólo contra la gestión de Milei, sino contra Axel Kicillof y expresó: "En provincia todos vivimos un gran ajuste, los trabajadores tienen salarios que están por debajo de la canasta básica".

Respecto de la importancia de esta elección, la candidata explicó que consideran esencial contar con una voz en el Concejo Deliberante que "represente las prioridades de los que laburan todos los días".

Puede interesarte