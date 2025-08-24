Velada solidaria en Santa Lucía: presentaciones en vivo para recaudar fondos para el Hospital
El evento será el sábado primer día de noviembre a las 21.00 y contará con la participación del reconocido pianista Joel Tortul. La entrada tendrá un valor de 10.000 pesos y destinarán lo recaudado a la compra de un equipo de rayos X.
La comunidad de Santa Lucía organiza una velada solidaria que busca recaudar fondos para el Hospital público de la localidad.
"La idea surge ante la necesidad de un equipo de rayos. Es necesario en un medio rural, donde son frecuentes los accidentes", indicó una de las colaboradoras a La Opinión.
Refirieron que "varias instituciones" se unieron a la causa y que los fondos serán destinados para comprar diversos elementos para el establecimiento.
La propuesta incluirá una velada de música en vivo que encabezará el reconocido pianista Joel Tortul, quien participó de la pasada edición de Cosquín y de múltiples presentaciones a lo largo del país.
Los organizaron prevén desarrollar la velada el sábado 1° de noviembre, a las 21.00 . La entrada tendrá un costo de 10.000 pesos.
