La comunidad de Santa Lucía organiza una velada solidaria que busca recaudar fondos para el Hospital público de la localidad.

"La idea surge ante la necesidad de un equipo de rayos. Es necesario en un medio rural, donde son frecuentes los accidentes", indicó una de las colaboradoras a La Opinión.

Refirieron que "varias instituciones" se unieron a la causa y que los fondos serán destinados para comprar diversos elementos para el establecimiento.

La propuesta incluirá una velada de música en vivo que encabezará el reconocido pianista Joel Tortul, quien participó de la pasada edición de Cosquín y de múltiples presentaciones a lo largo del país.

Los organizaron prevén desarrollar la velada el sábado 1° de noviembre, a las 21.00 . La entrada tendrá un costo de 10.000 pesos.

