Nerina González, la sampedrina bióloga del Conicet que difunde la ciencia argentina

Becas Progresar: abrieron la segunda inscripción para estudiantes en situación de vulnerabilidad

El mapa de la cobrabilidad de ABL: el 49 % de los contribuyentes son los que pagan

Licencia de conducir: para los deudores alimentarios, la vigencia es de apenas 45 días

Melina Panatteri ratificó su candidatura en la lista de Rey y cuestionó a De Rosa: "Es la vieja política"

Cortes de luz: fallas en San Pedrito 1 dejaron sin servicio a varias zonas

Elecciones 2025: Adrián Spotti no será candidato en la lista de Rivas

Alertan por nuevo intento de estafa: se hacen pasar por Correo Argentino con mensajes falsos

Comienzan los Juegos Panamericanos Junior: cuándo compiten los atletas sampedrinos

-Accidente fatal en Crucero General Belgrano: murió una mujer de 39 años tras chocar en moto contra un auto

-Accidente en ruta 191: el viernes por la tarde a la altura del km. 9, una mujer perdió el control del auto y se estrelló contra un árbol

-Motociclista sufrió fracturas tras un accidente en Belgrano y Alvarado

-Dos menores de 15 y 16 años que circulaban en moto colisionaron con un automóvil el domingo por la noche en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Pellegrini.

Pagos ANSES:

Hoy lunes cobran jubilados con la mínima y titulares de AUH con DNI terminados en 1

El martes en 2, miércoles en 3, jueves en 4.

NECROLÓGICAS:

Carlos Roberto Curra a los 79 años

Juana Felipa Heredia a los 78 años

CLIMA:

Día soleado, 18° la temperatura máxima, viento del sector Norte

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1045

Mitre 2885

