Melina Panatteri, segunda candidata de la lista que lidera Ariel Rey, se refirió el sábado en Sin Galera a la polémica que la involucró cuando su madre y directora de Pami, Victoria Vitale, intercambió cartas documento con el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo, Mauro de Rosa.

La disputa incluyó el pedido por parte de De Rosa de que "bajen" la candidatura de Panatteri, tras cuestionar el armado del coordinador local de LLA, Luis Silva, y de su esposa, la titular de Anses Analía Corvino, a quienes acusó, al igual que a Vitale, de "nepotismo" y de promover “nuevas castas".

"La verdad, es un conflicto que no me interesa seguir explorando ni subirme, porque no me gusta hacer política así", dijo la joven kinesióloga que, a los 33 años, participa por primera vez en una lista y con posibilidades de acceder a una banca.

Panatteri acusó a De Rosa de ser parte de "la vieja política" que "tiene esos malos hábitos de que cuando hay enojo quieren hacer daño" y le restó importancia al debate interno del frente del que forma parte.

Además, la kinesióloga respondió sobre el señalamiento que hizo el concejal sobre presuntos beneficios por parte de su madre para la cobertura de servicios profesionales en Pami.

"El afiliado siempre puede consultar su cartilla y puede ver que el prestador del servicio de kinesiología es el Hospital privado Sadiv. O sea que si el afiliado me llama y me pide mi servicio yo no se lo puedo ofrecer, esa es la realidad", señaló.

Sostuvo que ese tipo de discusiones entre dirigentes "no beneficia a nadie" y que "desgastan mucho", al tiempo que suman a lo que denominó "el gran descontento de la gente" que "está alejada de la política".

En ese marco, aseguró que su participación está relacionada con la invitación de Luis Silva desde la asunción de Milei como presidente y que ese espacio es "el propicio" para llevar adelante "la idea un municipio ordenado, eficaz".

Sobre el rol de los concejales, dijo que "uno tiene que pensar en facilitarle la vida al vecino" y ejercer "el rol de control" de la gestión, más allá de los planes que su espacio pueda tener para 2027. De todas maneras, advirtió: "Llegado el momento habrá que sentarse a debatir cómo manejar la cuestión presupuestaria".

Panatteri consideró que el Concejo Deliberante debería ser un lugar "que piense en el ciudadano, en generar consensos para armar proyectos para acompañar al vecino".

En se sentido, cuestionó a quienes van a "levantar la mano porque sí" y a quienes sólo se dedican a "pelear y decir que no porque ya está". Aseguró que "siempre se puede debatir y lograr algunos consensos. Hay que pensar en construir a corto, mediano y largo plazo, que beneficie al a ciudad".

La candidata informó que junto a Ariel Rey, Joaquín González, Mariana Reynoso y el resto de los integrantes de la lista en la que confluyeron La Libertad Avanza y San Pedro Puede bajo el sello del presidente Milei, están recorriendo y en plena campaña.

"Estamos trabajando muy bien, nos llevamos muy bien, hemos logrado un gran equipo, estamos trabajando un montón y nos estamos preparando un montón, tenemos muchas ganas", destacó.

Tras señalar que le hubiese gustado que todo los que se referencian en las ideas de Milei hubiesen podido confluir en una misma lista y destacar que "a veces no están de acuerdo con el armado y prefieren participar ellos encabezando listas, lo que también se respeta", pidió a la comunidad que asista a votar el 7 de septiembre.