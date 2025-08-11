Tras la Rendición de Cuentas parcial del primer semestre del ejercicio 2025, que cerró con un déficit de 2600 millones de pesos, tal como publicó La Opinión, este medio solicitó una serie de datos relacionados con las tasas municipales para ayudar a comprender el contexto en el que se desarrolla la economía municipal.

La primera revelación fue el porcentaje que la recaudación por alumbrado, barrido y limpieza (ABL) repersenta sobre el costo total de los servicios que implica esa tasa: apenas el 21 por ciento.

Son 93,5 millones de pesos promedio por mes de recaudación contra 445 millones de costo para la prestación.

Ahora, La Opinión presenta el mapa de la cobrabilidad de ABL, que muestra el plano de la ciudad dividido en zonas con el porcentaje de contribuyentes que paga la tasa.

La cobrabilidad de ABL bajó respecto del año pasado, cuando terminó en un 65 por ciento, y es al cierre del primer semestre del 49 %. En el Gobierno señalan que siempre, ante contextos de crisis económicas, el pago de tasas sufre reducciones.

La zona de mayor cobrabilidad es la del centro: entre 11 de Septiembre y Mitre, y entre Mitre y Sarmiento, desde 3 de Febrero hasta la barranca, los porcentajes son del 72,17 y del 69,89 por ciento, respectivamente.

Le siguen la zona este que abarca desde Sarmiento a Rómulo Naón y desde 3 de Febrero a la costa, con 63,2 por ciento; y la que va de 3 de Febrero a Caseros y de Mitre a Sarmiento, con 62,19 %.

La zona con menor porcentaje de cobrabilidad es la del oeste de la ciudad, que abarca los barrios sociales San Francisco, San Miguel, 291 Viviendas, Arco Iris, entre otros.

El porcentaje es de apenas el 19,81 por ciento y no contempla la cantidad de viviendas que están emplazadas en asentamientos precarios, puesto que no figuran como contribuyentes por lo que no sólo no pagan sino que no les llegan las facturas.

En segundo lugar, la zona de menor cobrabilidad es el norte, desde 11 de septiembre hacia Mateo Sbert y desde 3 de Febrero a la costa, con 33,52 por ciento.

Uno de los debates que se da cada vez que hay que aprobar aumentos de tasas está relacionado con que la carga tributaria “siempre recae sobre los mismos” porque “hay sectores que no pagan” y deberían generarse mecanismos para “recudar más y mejor”.