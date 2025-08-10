Una joven de 21 años resultó con fracturas en una pierna y múltiples golpes tras un accidente de tránsito que ocurrió en Belgrano y Alvarado.

La joven conducía una motocicleta tipo 110 cc que chocó con un automóvil Toyota Corolla en el que iba un hombre de 36 años que resultó ileso.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 trasladó a la motociclista a la Guardia del Hospital, donde la asistieron.

