Accidente en ruta 191: una mujer perdió el control del auto y se estrelló contra un árbol
La conductora, de 66 años es oriunda de San Nicolás y debió ser trasladada en ambulancia a la Guardia del Hospital. Sucedió este viernes por la tarde en el kilómetro 9 de la ruta.
Un accidente de tránsito ocurrió este viernes por la tarde en la ruta 191 kilómetro 9.
Por motivos que todavía se intentan establecer, un automóvil Ford EcoSport conducido por una mujer de 66 años oriunda de la ciudad de San Nicolás, perdió el control del vehículo y colisionó contra un árbol de la zona.
Debido al impacto del accidente, la mujer sufrió diversas lesiones y debió ser asistida por el Servicio de Emergencias Same 107 y trasladada a la Guardia del Hospital de San Pedro.
Personal de Policía Científica arribó al lugar del siniestro para llevar a cabo las pericias de rigor correspondientes. Interviene la Fiscalía en turno.
