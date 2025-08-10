Vecinos de distintos puntos de la ciudad reportaron este domingo la falta de suministro de energía eléctrica.

Desde Coopser informaron que la situación "se produjo por una falla en San Pedrito 1", una de la estaciones transformadoras que alimentan al distrito.

La cooperativa detalló que restituir el servicio demandó tareas del equipo de guardia, que estaba abocado a resolver el inconveniente.

Los reclamos se hicieron escuchar en medio de la falta de energía. "Se corta a cada rato, se me va a quemar la heladera, el lavarropas", reclamó una vecina.

"Que se fijen en los barrios que están enganchados y no pagan nada", cuestionaron.

"Hace varios días que estamos sufriendo cortes de luz de manera intempestiva. Se me quemó un modem y temo por la heladera", se quejó otra vecina.

